مطالبات للكنيسة بإنتاج فيلم سينمائي يجسد سيرة الأنبا أنطونيوس

أعرب برسوم جرجس، الخادم المتخصص في المسرح الكنسي من محافظة المنيا، عن استيائه لعدم إنتاج فيلم ديني إلى الآن يُجسد قصة حياة القديس الأنبا أنطونيوس.وأشار "جرجس" في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن جميع القديسين والرهبان الذين تولت الكنيسة مُهمة إنتاج أفلامًا سينمائية تُجسد سيرتهم الذاتية، هم في الأصل أبناء وتلاميذ للأنبا أنطونيوس مثل "الراهب يسطس الأنطوني، والراهب أندراوس الصموئيلي، والراهب فلتاؤوس السرياني وغيرهم".ومن جانبه أوضح المُخرج المسرحي بيشوي فاروق، أن تكلفة إنتاج فيلمًا سينمائيًا يحمل السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، حتمًا سيكون أمرًا مرهقًا على كاهل أي دير بمفرده، إلا أن الأمر يسهل حله بتعاون أكثر من دير في مهمة الإنتاج لتوكل مهمة تنفيذ الإنتاج لشركة مُتخصصة في الأمر.من جهتها قالت هبة يواقيم، مونتيرة، في تصريحات لـ "الدستور"، أنها في غاية الاشتياق أن ترى فيلمًا سينمائيًا يجمع نجوم الميديا المسيحية سويًا وهو ما يليق بالأنبا أنطونيوس، وبدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل 30 يناير الجاري.