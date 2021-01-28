إصابة 3 فى انفجار مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسى

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم بيرم الروسي، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار ضخم في معمل للبارود.وأوضحت السلطات- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف (06:30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع جالبيرينا بمنطقة المصنع بالإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق، لافتة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.