«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

أعلنت منصة صن إيفينت عن مبادرة بعنوان "دهب مدينة الثقافة والفنون" إنطلاقا من الحاجة الماسة لتعافي قطاع السياحة من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.تقام المبادرة مرة شهريا أو أسبوعيا في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، مع اطلاق حملة "دهب مجانا" لكل من يحمل موهبة أو فكرة لتطوير المجتمع سواء فنيا أو ثقافيا أو خدميا، كما سيجري توفير إقامة لـ 8 أشخاص كل أسبوع لمدة 5 أيام لعرض المواهب والأفكار والخبرات على الجمهور سواء كان المشارك فرد أو فريق كامل مثال ( رائد أعمال - دكتور - مواهب فردية - باندات غناء - فرق إستعراضية - فرق موسيقية ).تهدف المبادرة لتعافي قطاع السياحة من أزمة كوفيد 19، توفير منصة – ترفيهية وسياحية- جديدة للتبادل الثقافي بين مصر والشعوب المختلفة، الدعوة لتكثيف الجهود البيئية للحفاظ على جمال شواطئ البحر الأحمر، إتباع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، تمكين كل فئات المجتمع من خلال التشجيع والتدريب والتوجيه نحو إعداد قائدات مجتمع ورائدات أعمال قادرات على تمثيل مجتمعاتهن في العلاقات الخارجية وعلى الصعيد الدولي، ومتحفزات للمبادرة والتأثير في مجالات السياحة والثقافة والفنون والبيئة وريادة الأعمال، وفي مختلف المجالات.