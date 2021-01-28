مع بدء نهضته الروحية.. أشهر 30 صورة للأنبا أنطونيوس

بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبوالرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.وبتلك المناسبة تنشر "الدستور" أشهر وأندر صور القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، سواء كان ذلك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو الكنيسة الكاثوليكية، أو كنيسة الروم الأرثوذكس، أو الكنيسة الأسقفية.وكانت الكنائس الغربية قد احتفلت بعيد الانبا انطونيوس منذ فترة قريبة.