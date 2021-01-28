278 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وغلق 5 مراكز دروس خصوصية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ سريانه الثالث من يناير الجاري، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة.وأكد غنيم مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس، وتضمن التقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود تحرير 278 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، مع غلق 5 مراكز دروس خصوصية و9 محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.