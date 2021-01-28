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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الشرقية» تُصادر 1750 كيلو مصنعات غذائية فاسدة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:21 م
مصنعات غذائية فاسدة
مصنعات غذائية فاسدة
سارة الوردانى
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قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة المهندس جابر مأمون شنت حملة تفتيشية بناحية حي ثان الزقازيق، وتم التحفظ على سيارة نصف نقل محملة بشكائر خلطه دجاج مقرمش بارد وحار منتهية الصلاحية، أثر قيام المخالف بتغيير تاريخ الإنتاج لفترة صلاحية لمدة عام، وتم ضبط 175 شيكارة زنة 10كيلو جرامات بإجمالي 1750 كيلو جرام، وتم تحرير محضر رقم 221 لسنة2021 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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