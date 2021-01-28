تقديم 104 آلاف جرعة من لقاح كورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تقديم 104 آلاف و200 جرعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليونين و868 ألفًا و645 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتى ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.