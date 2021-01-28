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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقديم 104 آلاف جرعة من لقاح كورونا فى الإمارات

الخميس 28/يناير/2021 - 02:55 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تقديم 104 آلاف و200 جرعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليونين و868 ألفًا و645 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتى ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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