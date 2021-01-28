3 سيارات «عربيتي» توفر السلع التموينية بأكتوبر

أكدت سامية إسماعيل، مدير إدارة تموين 6 أكتوبر التابعة لمديرية تموين الجيزة، تسلمت 3 سيارات متحركة لمشروع "عربيتي" لتوزيع السلع التمونينة على البطاقات لتنفيذ تجربة توزيع السلع وفارق نقاط الخبز من خلالها، لأول مرة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والتي نجحت في توصيل وتوزيع السلع في المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلوا من وجود منافذ تموينية.وأضافت إسماعيل لـ"الدستور"، أن الإدارة وافقت على توزيع السيارات المتحركة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال وضع جدول وتوقيت زمني وأماكن تواجد تلك السيارات بالتنسيق مع الإدارات التموينية، ولاقت قبولا كبيرا من خلال المواطنين.وقالت، إن السيارات تصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بجانب طرح السلع الحرة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين والضغط على التجار بخفض الأسعار والعمل على توازنها.