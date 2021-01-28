الكنيسة تحتفل بذكرى تكريس كنيسة القديس أباكلوج القس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى تكريس كنيسة القديس أباكلوج القس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة تكريس كنيسة القديس أباكلوج القس، إلا أن الكنيسة اعتادت على الاحتفال بتلك المناسبة في هذا الوقت من العام، وبناءً على ذلك قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوضعه ضمن قائمة قديسيها، ما استدعى ذكرهم بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.