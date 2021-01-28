943 إصابة جديدة بكورونا فى العراق
الخميس 28/يناير/2021 - 02:41 م
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس عن تسجيل 943 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 617 ألفا و202 إصابة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل 1933 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 588 ألفا و260 حالة، وبنسبة شفاء 95.3%، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و24 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل 1933 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 588 ألفا و260 حالة، وبنسبة شفاء 95.3%، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و24 حالة وفاة.