رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مُدرس تاريخ كنسي: مصر تفوقت على العالم في شخص الأنبا أنطونيوس

الخميس 28/يناير/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
قال الشماس الأغنسطس حنانيا باخوم، مُدرس التاريخ الكنسي، بإيبارشية أسيوط، إنه لو كانت هناك جائزة للتفرد أو التميز في القرون الأولى لكانت مصر قد حصدتها في شخص الأنبا أنطونيوس.

وأوضح باخوم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر التي لطالما عُرفت بتفردها وتميزها، عن بقية دول وبلدان العالم، تميزت في شخص الأنبا أنطونيوس هذا "المليونير" الذي ولد في قرية قمن العروس بمحافظة بني سويف، وترك الأموال ليؤسس تيارًا تتبعه فيه الكنائس العالمية إلى الآن مدينين بالفضل له وهو تيار "الرهبنة".

وأشار "باخوم" إلى أنه قبيل الأنبا أنطونيوس كانمت هناك محاولات رهبانية لكنها ضعيفة، إلا أن الله تبارك اسمه قوى سواعد المصري الأنبا أنطونيوس ليؤسس أكبر حشد رهباني ويتلمذ العديد من الرهبان الذين نشروا الرهبنة في العالم أجمع.

وبدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.

موضوعات متعلقة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث