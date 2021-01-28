تعرف على تاريخ كتابة «مديح الأنبا أنطونيوس».. ومن كتبه؟

بدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل الموافق 30 من يناير الحالي.المرتل عبده مينا، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، قال إن العديد من مرتلي الكنائس يتلون مديح القديس العظيم الأنبا أنطونيوس في القداسات الإلهية أو العشيات والنهضاات دون أن يعرفون تاريخ كتابة ذلك المديح أو كاتبه.وقال "مينا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مديح القديس العظيم الأنبا أنطونيوس كُتب بواسطة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تعداد بطاركة مصر.وأشار "مينا" إلى أن المديح كُتب عام 1964، وهو ما يعني أن البابا الراحل شنودة الثالث، كان راهبًا حينها بدير القديسة العذراء مريم المعروف باسم "دير السريان" بوادي النطرون، باسم الراهب "انطونيوس".