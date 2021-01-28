72 سيارة سلع من «تحيا مصر» بالمناطق الأكثر احتياجًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها قامت بتسليم 72سيارة لمشروع "عربيتي.. تحيا مصر"، حمولتها 5 أطنان منتشرة على مستوى المحافظات للدفع بها في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية لوصول السلع بأسعار مخفضة 25%.وأكدت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنها تقوم لأول مرة بتشغيل هذه السيارات لتوزيع مقررات التموين وفارق نقاط الخبز في المناطق التي تخلوا من منافذ التموين والتي تشمل بدالي التموين ومشروع جمعيتي وهايبر ماركت ودلتا ماركت التابعين لشركتي تجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.وأضافت، أنها تقوم بالدفع يوميا بالمنافذ المتنقلة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركة المصرية لتسويق الأسماك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة.