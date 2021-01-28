متخصص في طقس القداس: الأنبا أنطونيوس الوحيد الذي حمل لقب العظيم

قال الشماس الإيبوذياكون هاني درياس، المُتخصص في طقوس القداس الإلهي، إن القديس الأنبا أنطونيوس هو الوحيد الذي نعته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بلقب العظيم في القداس الإلهي.وأشار "درياس" في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن الكنيسة وضعت مردًا كبيرًا من مردات الشمامسة الذي يتولون مهمة الخدمة داخل الهيكل أثناء القداس، يحمل شعار "العظيم أفا أنطونيوس"، وباللغة القبطية "بي نشتي أفا أنطوني".و أوضح أن ذلك اللحن يُتلى عقب انتهاء "مجمع القديسين" الذي يتلوه الكاهن، ليشمل عدد كبير من قديسي الكنيسة القبطية ليذكر أولهم الأنبا أنطونيوس.وبدأت الكنائس والأديرة المصرية، الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل 30 يناير الجاري.