مصادر كنسية: قرار فتح الكنائس جزئيًا لا يشمل عيد الأنبا أنطونيوس

بدأت الكنائس والأديرة المصرية الاحتفال بنهضة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، المُلقب بـ"أبو الرهبان"، والذي تحل ذكرى رحيله يوم السبت المُقبل 30 يناير الجاري.وقالت مصادر كنسية لـ"الدستور"، إن قرارات مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بما يفيد العودة الجزئية للصلاة في الكنائس لا تشمل عشيات ونهضة وقداس عيد الأنبا أنطونيوس.والسبب في ذلك وفق المصادر أن الكنيسة أشارت في بيانها إلى أن الموعد الفعلي للفتح، يأتي يوم الأحد الموافق 31 من يناير الجاري، الأمر الذي يأتي عقب انتهاء فترة الاحتفالات.وكان مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، قد أصدر بيانًا حمل توقيع الأنبا يسطس، رئيس الدير، بما يفيد الاعتذار عن استقبال أي رحلات خلال فترة الاحتفال.