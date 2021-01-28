الصحة العالمية تحث أوروبا على عدم تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة

ذكر مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن لقاحات فيروس كورونا التي جرى توزيعها في أوروبا بمثابة أمل للتصدي للجائحة، ولكن المتغيرات الجديدة من الفيروس تشكل "غموضًا وخطرًا أكبر".وحتى اليوم الخميس، سجلت 33 دولة أوروبية حالات إصابة بالمتغاير الذي جرى رصده أول مرة في بريطانيا، بينما سجلت 16 دولة أوروبية أخرى متغايرًا جرى اكتشافه أول مرة في دولة جنوب إفريقيا.وقال هانز كلوجة، مدير المكتب ومقره كوبنهاجن: "الإغلاقات التي جرى إدخالها للحد من انتشار الفيروس، خصوصًا المتغيرات الجديدة الشديدة الأكثر قابلية للانتقال، أسفرت عن تراجع في الإصابات الجديدة عبر المنطقة".وأشار إلى أن: "معدلات العدوى عبر أوروبا ما زالت مرتفعة للغاية، لتؤثر على منظومات الرعاية الصحية والضغط على الخدمات، ما يجعله من المبكر للغاية تخفيفها".