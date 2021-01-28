داليا مصطفي وبسمة تخوضان تجربة مرعبة في «قبل الأربعين»

كشفت النجمتان داليا مصطفي وبسمة عن مدى سعادتهما بطرح فيلم "قبل الأربعين"، بعد أن أعلن صناع العمل عن ميعاد طرحه بنزول الإعلان الرسمي للفيلم، يوم 3 فبراير المقبل بدور العرض السينمائي وفي عدد كبير من الدول العربية.أعربت داليا مصطفي عن سعادتها بكشف صناع العمل عن ميعاد طرحه وذلك بأنها تنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر، لافتة بأن الدور الذي تقدمة خلال أحداث العمل حين مشاهدته سيجعلها في منظور مختلف لدي أعين الجمهور والجهات الإعلامية، لما يشهده من حبكة فنية دسمة يحيطها الأثارة والغموض والتشويق والرعب، فهذا يختلف كليًا وجزئيًا عن ما قدمته من قبل، سواء خطوط درامية محصورة ما بين المرأة العصرية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة والبنت الكلاس وغيرها.و أضافت الفنانة بأنها تفضل وترغب دائمًا بأن تذهب إلى الاتجاه الذي لا يتوقعه المشاهد، مما يتطرق ذلك إلي تغيير كبير في شكلها لتتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية بأن ينال دورها إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم في السينمات.في سياق متصل أوضحت النجمة بسمة بأنها سوف تسرق الأضواء، حين يعرض هذا العمل لما يتميز دورها من قصة محيرة تثير الكثير من التساؤلات في أذهان الجمهور طوال الأحداث، وتابعت أنها لهذا السبب تراهن علي دورها بقوة بتقديم شخصية مختلفة وجديدة عليها لم تقدمها من قبل، وذلك بخلاف أن قصة هذا العمل ككل تستحق الإشادة وهذا ما سيتفق علية الجميع بلا استثناءن متمنية بأن يكلل تعبها بالنجاح والتقييم الإيجابي من الجمهور والجهات الإعلامية حين عرض هذا العمل قريبًا.و تدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي وتستند أحداثه على أحداث تمت بالفعل، وعلي الجانب الآخر كشف صناع فيلم "قبل الأربعين" وعلي رأسهم المنتج شادي صبرة، بأن قصة هذا السياق التشويقي والمثير مستوحاة من قصص واقعية والتي تتلخص في إطار رعب نفسي عنيف وغيرها.ويطرح الفيلم بتصنيف عمري "+16" وقامت الشركة المنتجة للعمل بطرح الإعلان الرسمي للفيلم وكذلك البوستر الرسمي، الذي يعتبر أولى أعمالها السينمائية التي تفتتح به موسم منتصف العام السينمائي 2021.وطرحت الشركة المنتجة فى الأسابيع الماضية البرومو التشويقي بجانب الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والذي سيطر عليهم الغموض والتشويق نظرًا لطبيعة الأحداث، إضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال مما حفز نجوم هذا العمل جميعًا علي نزول أفيش كل منهم علي حدة علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ولاقت رواجًا ورد فعل إيجابي من قبل المتابعين المحبين لديهم.جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن نخبة من النجوم منهم إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد على ‏رزق، أحمد حلاوة، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وأخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.