رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا مصطفي وبسمة تخوضان تجربة مرعبة في «قبل الأربعين»

الخميس 28/يناير/2021 - 02:30 م
داليا مصطفي وبسمة
داليا مصطفي وبسمة
حسين الجندي
طباعة
كشفت النجمتان داليا مصطفي وبسمة عن مدى سعادتهما بطرح فيلم "قبل الأربعين"، بعد أن أعلن صناع العمل عن ميعاد طرحه بنزول الإعلان الرسمي للفيلم، يوم 3 فبراير المقبل بدور العرض السينمائي وفي عدد كبير من الدول العربية.

أعربت داليا مصطفي عن سعادتها بكشف صناع العمل عن ميعاد طرحه وذلك بأنها تنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر، لافتة بأن الدور الذي تقدمة خلال أحداث العمل حين مشاهدته سيجعلها في منظور مختلف لدي أعين الجمهور والجهات الإعلامية، لما يشهده من حبكة فنية دسمة يحيطها الأثارة والغموض والتشويق والرعب، فهذا يختلف كليًا وجزئيًا عن ما قدمته من قبل، سواء خطوط درامية محصورة ما بين المرأة العصرية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة والبنت الكلاس وغيرها.

و أضافت الفنانة بأنها تفضل وترغب دائمًا بأن تذهب إلى الاتجاه الذي لا يتوقعه المشاهد، مما يتطرق ذلك إلي تغيير كبير في شكلها لتتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية بأن ينال دورها إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم في السينمات.

في سياق متصل أوضحت النجمة بسمة بأنها سوف تسرق الأضواء، حين يعرض هذا العمل لما يتميز دورها من قصة محيرة تثير الكثير من التساؤلات في أذهان الجمهور طوال الأحداث، وتابعت أنها لهذا السبب تراهن علي دورها بقوة بتقديم شخصية مختلفة وجديدة عليها لم تقدمها من قبل، وذلك بخلاف أن قصة هذا العمل ككل تستحق الإشادة وهذا ما سيتفق علية الجميع بلا استثناءن متمنية بأن يكلل تعبها بالنجاح والتقييم الإيجابي من الجمهور والجهات الإعلامية حين عرض هذا العمل قريبًا.

و تدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي وتستند أحداثه على أحداث تمت بالفعل، وعلي الجانب الآخر كشف صناع فيلم "قبل الأربعين" وعلي رأسهم المنتج شادي صبرة، بأن قصة هذا السياق التشويقي والمثير مستوحاة من قصص واقعية والتي تتلخص في إطار رعب نفسي عنيف وغيرها.

ويطرح الفيلم بتصنيف عمري "+16" وقامت الشركة المنتجة للعمل بطرح الإعلان الرسمي للفيلم وكذلك البوستر الرسمي، الذي يعتبر أولى أعمالها السينمائية التي تفتتح به موسم منتصف العام السينمائي 2021.

وطرحت الشركة المنتجة فى الأسابيع الماضية البرومو التشويقي بجانب الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والذي سيطر عليهم الغموض والتشويق نظرًا لطبيعة الأحداث، إضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال مما حفز نجوم هذا العمل جميعًا علي نزول أفيش كل منهم علي حدة علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ولاقت رواجًا ورد فعل إيجابي من قبل المتابعين المحبين لديهم.

جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن نخبة من النجوم منهم إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد على ‏رزق، أحمد حلاوة، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وأخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير