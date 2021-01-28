الأردن الـ5 عربيًا و60 عالميًا بين الدول الأقل فسادًا في عام كورونا

حل الأردن بالمرتبة الخامسة عربيًا في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، بعد الإمارات وقطر وعمان والسعودية، وارتفعت درجته على المؤشر وحصل على 49 نقطة من 100 نقطة وحافظ على الترتيب ذاته على مدار عامين.وأوضح التقرير الصَّادر عن منظمة الشَّفافية الدَّولية -أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن الأردن أنهى عامًا جديدًا في حربه الطويلة والمستمرة في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتقدَّم درجة على سُلم مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2020، وحصل على المرتبة 60 عالميًا تاركًا خلفه نحو 120 دولة من أصل 180 دولة خضعت لمعايير التقييم.وجاء التَّقدم الجديد للأردن ضمن معايير مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة ب 3ر51 درجات، فيما تراجع بمقدار 89ر1 درجة على مؤشر أنماط الديموقراطية.وحسب التقرير فقد سجلت الامارات 71 درجة، وقطر 63 وهي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كل من اليمن على 15 درجة وسوريا على 14 والصومال على أدنى درجة تمثلت بـ 12 درجة.وأوضح التَّقرير، أن الدنمارك ونيوزيلندا حصلتا على اعلى الدرجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة.وأشار التَّقرير إلى أن سبب تقدم هذه الدول هو اعتمادها على المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية، ولأنها استثمرت أكثر من غيرها في الرِّعاية الصِّحية، ومارست الديموقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.