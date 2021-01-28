الكرملين يحث دول العالم على الانتقال من «الابتزاز الدولي» إلى «الحوار»

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن على العالم أن يبتعد عن الابتزاز الدولي، والانتقال إلى نظام من الحوار المستمر مع الأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين.وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، "أنه فيما يتعلق بالشؤون العالمية، من الصعب للغاية التحدث عنها من بلد واحد، هذه تحديات خطيرة وضخمة للغاية تتطلب تغييرا في طريقة العلاقات بين الدول، نحتاج للانتقال إلى نظام حوار مستمر ومراعاة مصالح بعضنا البعض والابتعاد عن الأنانية والابتزاز الدوليين"، وأن هذا هو بالضبط ما يتحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين باستمرار.وفي رده على سؤال حول ما إذا كان النموذج الروسي في أزمة أيضا، قال بيسكوف: "إن روسيا لا تعيش على كوكب منفصل، فهي عضو في المجتمع الدولي، ولسوء الحظ لا يمكن عزلها عن التحديات والمشاكل التي تنشأ الآن في جميع أنحاء العالم".