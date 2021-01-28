رحلة البحث عن موطن الوباء.. حرب تسييس الجائحة بين واشنطن وبكين

البحث عن منشأ كورونا

شكوك أمريكية

نظريات حول المنشأ

الصين تحذر من تسييس الجائحة

يسعى العالم لمعرفة ملابسات موطن ظهور فيروس كورونا، بعد تزايد عدد الوفيات بوتيرة يومية قياسية، في حين يستمر انتقال السلالات المتحورة إلى بلدان أخرى.ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجل العالم أكثر من 18 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة يوم الثلاثاء الماضي، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى البيانات التي تنشرها السلطات الصحية.وقالت الوكالة إن هذا الرقم يؤكد الارتفاع في منحنى أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم صار يسجل 14 ألف وفاة يومية في المتوسط منذ 22 يناير الجاري، مقارنة مع 10 آلاف في نهاية نوفمبر من العام الماضي.وفي المجمل، أحصى العالم أكثر من مليونين و160 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وذلك من أصل حالات إصابة مؤكدة تخطت عتبة المئة مليون.في ظل الوضع الوبائي، غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس فندقهم في مدينة ووهان الصينية حيث كانوا في حجر صحي لمدة أسبوعين، وباشروا تحقيقهم الميداني للوقوف على أصل فيروس كورونا الذي ظهر في تلك المدينة نهاية عام 2019.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فريقا تابعا لها شاهد عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق، ويغادرون إلى وجهة مجهولة.في 14 يناير الجاري، وصل خبراء إلى الصين إلا أنهم خضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين، حيث تصر منظمة الصحة العالمية على أن الزيارة ستكون مرتبطة بمعرفة كيفية انتقال الفيروس -الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص ودمر الاقتصاد العالمى، فيما يعتقد أن الفيروس جاء من الخفافيش وانتشر بسوق رطب في ووهان حيث تباع الحيوانات البرية كغذاء.تتحدث الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكوك قبل أن يغادر الخبراء فندقهم، اليوم، وقالت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين إنه "من الضروري أن نصل إلى حقيقة'' كيفية ظهور الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم.وأعربت بساكي أمس الأربعاء، عن قلقها بشأن "المعلومات الخاطئة" من "بعض المصادر في الصين وحثت على إجراء تحقيق "قوي وواضح".وسط شكوك أمريكية حول تعمد المماطلة مع الفريق الطبي الذي وصل ووهان، بدأت تساؤلات حول السماح لفريق الخبراء باجراء مهامه، وما الأدلة المفيدة المتبقية بعد عام من تفشي الوباء في بلد سيطر بقوة على رواية كيف بدأ الوباء؟.لا تزال الأيام الأولى من تفشي الفيروس من بين أكثر الموضوعات حساسية في الصين، حيث تسعى القيادة إلى القضاء على أي نقاش يظهر حكمها في ضوء سيئ بل سعت بكين أيضا إلى زرع الشكوك في قصة الأصل، وطرحت النظرية غير المؤيدة بأن الفيروس ظهر في مكان آخر.ونظرية أخرى، تضخمت من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هي أنها تسربت من مختبر في ووهان حيث كان الباحثون يدرسون فيروسات كورونا.وفي الثالث من يناير الجاري، قال مسؤول أمريكي إن هناك "مجموعة متزايدة من الأدلة" على أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني.وخلصت لجنة من الخبراء المستقلين إلى أن الصين ومنظمة الصحة العالمية كان بإمكانهما التصرف بشكل أسرع لتجنب كارثة خلال المراحل الأولى من تفشي الفيروس.صباح اليوم، حذرت الصين، الولايات المتحدة من محاولة تسييس تحقيقات منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.