صحة الشرقية: خدمة 4 ملايين مواطن بالمستشفيات خلال 2020

قامت مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وعددها ٢٥ مستشفى، بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من ٤ ملايين مواطن، تردد عليها بشكل منتظم وفعال، خلال عام ٢٠٢٠، وذلك بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم، بواقع ٤٣٢٩٦٤.وتم توقيع الكشف الطبي على ٢٠٢٩٦٦٣ مريضا بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لـ ٩٦٨١٦٣ مريضا بأقسام الإستقبال والطوارئ، والخدمات الطبية لـ ٧١٥٣٨٠ مريضا بالأقسام الداخلية، وإجراء ٤٧٤٧٠٧ أشعات ومناظير، وإجراء ٤٣٦٣٩٢ جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى بوحدات الكلي الصناعي، و٢٢٠٥٠٣ جلسة للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء ١٠٣٠٢٤ عملية جراحية للمرضي ما بين ذات مهارة، وعمليات كبري ومتوسطة وصغري، وتقديم الخدمات الطبية لعدد ١١٠٨٧ مريض بوحدات العنايات المركزة، والخدمة الطبية لـ ٩٨٨٧ طفلا مبتسرا بأقسام الحضانات بالمستشفيات.وأكد "مسعود" استمرار العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والمصابين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطين.