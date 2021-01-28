جامالى الروسى: فاعلية لقاح «سبوتنيك 5» تقترب من 100%

قالت داريا يجوروفا، كبيرة الباحثين فى مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض فى مركز(جامالي)، إن لقاح (سبوتنيك 5) المضاد لفيروس كورونا المستجد لم يسجل أى آثار جانبية خطيرة ولا أى حالة وفاة، مشيرة إلى أن فاعليته تقترب من 100%.وأضافت كبيرة الباحثين في مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيق، اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس "علوم الحياة" العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، أن الكفاءة المناعية لهذا اللقاح تتجاوز 98% في الوقت الحالي، وفقًا للنتائج التي لدينا، ومن حيث المناعة الخلوية، فإنها تقترب من 100%".وتابعت "يجوروفا" :" لقد تأكدنا من سلامة اللقاح العالية، ولم نسجل أي أثر جانبي خطير مرتبط باللقاح ولا حالة وفاة واحدة قد تكون لها صلة باستخدامه".يُذكر أن لقاح "سبوتنيك 5" هو أول مصل مسجل في العالم للوقاية فيروس "كورونا" المستجد، وتم تطويره في مركز "جامالي" الروسى للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020.