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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تمتد حتى أكتوبر.. شروط الإعفاء من غرامات تأخير الضريبة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:18 م
الاجراءات الضريبية
الاجراءات الضريبية
مني هيبة
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استحدث قانون الاجراءات الضريبية الجديد الصادر برقم 206 لسنة 2020، نظامًا للعفو الضريبية يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد، وما يرتبط بها من غرامات تأخير.

وللحصول على تلك الميزة اشترط القانون ألا يكون قد سبق للممول التسجيل أو تقديم إقرارًا ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب، كما اشترط أيضًا على الممول تسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشفوعًا بقراره الضريبي عن أخر فترة ضريبية، متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة.

وفي السياق حذر القانون من سقوط الإعفاء في حال ما لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال الثلاث سنوات التالية.

يأتي ذلك فيما تم العمل بالقانون في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، في اليوم التالي لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بما يعني أن فترة الإعفاء من غرامات التأخير المقررة به، تنتهي في السابع عشر من أكتوبر المقبل.

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