استطلاع: الألمان يؤيدون وقف حركة الطيران لألمانيا لمواجهة كورونا

أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون وقفا واسع النطاق للرحلات الجوية المتجهةإلى ألمانيا.وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وتم نشر نتائجه اليوم الخميس، أن 68% من الألمان يؤيدون الحد من حركة الطيران إلى ألمانيا إلى مستوى صفر تقريبا، في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما رفض واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع ذلك.تجدر الإشارة إلى أنه شارك في استطلاع معهد "يوجوف" 1134 شخصا، تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتم إجراء الاستطلاع أمس الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري.وصرح وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، منذ قليل اليوم، بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة من فيروس كورونا بحلول الغد الجمعة، وقال زيهوفر إنه من المحتمل البت في ذلك في إطار إجراء لا يستلزم اجتماع مجلس الوزراء.