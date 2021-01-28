وفد نقابة الأطباء يزور مدير مستشفى بطنطا بعد إلقاء ماء نار على وجهه

زار وفد من نقابة الأطباء، اليوم الخميس، مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام، وذلك للاطمئنان على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل.ضم الوفد الدكتور محمد الأكشر عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض، مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياه نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.