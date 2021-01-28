تفاصيل تخصيب اليورانيوم في إيران ردًا على إدارة بايدن

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، تفاصيل تخصيب اليورانيوم في إيران بحوالي 17 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20%، خلال أقل من شهر، في منشأة فوردو.ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية في إيران، عن رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف قوله، إن زيارته إلى المنشأة تأتي في إطار قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان بشأن رفع تخصيب اليورانيوم.وصرح المسؤول الإيراني: "على العدو أن يعلم أننا عازمون على تطبيق القانون الاستراتيجي برفع الحظر حتى نشهد الرفع الكامل للحظر.. بالطبع، تساعدنا الصناعة النووية على إحباط الحظر وهي خطوة أساسية".وتأتي الخطوة الإيرانية، ردا على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات وُصفت بالخانقة على طهران، بسبب ما اعتبرته واشنطن سلوكا إيرانيا مزعزعا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن عن مواجهة إدارة جو بايدن لممارسات طهران.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إيران تحاول جاهدة أن تسترعي انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال تهديدات وأفعال استفزازية وتصريحات علنية.وخلال فترة قصيرة، لوحت إيران بوقف عمليات التفتيش النووية، الشهر المقبل، وقامت بحجز سفينة شحن تابعة لدولة حليفة لواشنطن، ولم تقف عند هذا الحد، فاعتقلت مواطنا أميركيا في طهران بتهمة التجسس.