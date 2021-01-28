بعد فوزها بوسام الاستحقاق الفرنسي.. أنشطة هند صبري في مجال العمل العام



تسلمت الفنانة هند صبري من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام الاستحقاق الفرنسي Officier des art etblettres، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في مجالي الثقافة والفنون.



لم تكن تلك الجائزة هى الأولى التى حصدتها الفنانة هند صبري بعييدا عن مجال الفن والتمثيل فهي لها الكثير من الأنشطة في مجال العمل الخيري والعمل العام، ترصدها "الدستور" في السياق التالي.

تسلمت الفنانة هند صبري من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام الاستحقاق الفرنسي Officier des art etblettres، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في مجالي الثقافة والفنون.لم تكن تلك الجائزة هى الأولى التى حصدتها الفنانة هند صبري بعييدا عن مجال الفن والتمثيل فهي لها الكثير من الأنشطة في مجال العمل الخيري والعمل العام، ترصدها "الدستور" في السياق التالي.

- جمعية مفيد في تونس:



أسست الفنانة هند صبري مع مجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في المجتمع المدني التونسي، جمعية اهلية تحت اسم "مفيد"، الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيًا أو مجتمعيًا أو صحيًا، وتقوم بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.





أسست الفنانة هند صبري مع مجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في المجتمع المدني التونسي، جمعية اهلية تحت اسم "مفيد"، الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيًا أو مجتمعيًا أو صحيًا، وتقوم بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.

- جمع تبرعات لمواجهة الكورونا:



كان أول أنشطة جمعية مفيد هو جمع 70 ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي فيها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس. كان أول أنشطة جمعية مفيد هو جمع 70 ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي فيها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس.

- سفيرة لمكافحة الجوع:



اختارت الأمم المتحدة النجمة السينمائية هند صبري سفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي، لمكافحة الجوع في البلدان النامية بجميع انحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الشرق الاوسط، وقامت بزيارة اليمن حيث يساعد البرنامج أكثر من 175 الف شخص تضرروا من النزاع الدائر في شمال البلاد وزارت مشروعات التغذية المدرسية في مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة بالاضافة الى مشروعات اخرى حول العالم. اختارت الأمم المتحدة النجمة السينمائية هند صبري سفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي، لمكافحة الجوع في البلدان النامية بجميع انحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الشرق الاوسط، وقامت بزيارة اليمن حيث يساعد البرنامج أكثر من 175 الف شخص تضرروا من النزاع الدائر في شمال البلاد وزارت مشروعات التغذية المدرسية في مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة بالاضافة الى مشروعات اخرى حول العالم.