رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد فوزها بوسام الاستحقاق الفرنسي.. أنشطة هند صبري في مجال العمل العام

الخميس 28/يناير/2021 - 03:00 م
هند صبري
هند صبري
سلمى بدر
طباعة

تسلمت الفنانة هند صبري من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام الاستحقاق الفرنسي Officier des art etblettres، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في مجالي الثقافة والفنون.

لم تكن تلك الجائزة هى الأولى التى حصدتها الفنانة هند صبري بعييدا عن مجال الفن والتمثيل فهي لها الكثير من الأنشطة في مجال العمل الخيري والعمل العام، ترصدها "الدستور" في السياق التالي.
بعد فوزها بوسام الاستحقاق
- جمعية مفيد في تونس:

أسست الفنانة هند صبري مع مجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في المجتمع المدني التونسي، جمعية اهلية تحت اسم "مفيد"، الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيًا أو مجتمعيًا أو صحيًا، وتقوم بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.


بعد فوزها بوسام الاستحقاق
- جمع تبرعات لمواجهة الكورونا:

كان أول أنشطة جمعية مفيد هو جمع 70 ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي فيها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس.
بعد فوزها بوسام الاستحقاق
- سفيرة لمكافحة الجوع:

اختارت الأمم المتحدة النجمة السينمائية هند صبري سفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي، لمكافحة الجوع في البلدان النامية بجميع انحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الشرق الاوسط، وقامت بزيارة اليمن حيث يساعد البرنامج أكثر من 175 الف شخص تضرروا من النزاع الدائر في شمال البلاد وزارت مشروعات التغذية المدرسية في مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة بالاضافة الى مشروعات اخرى حول العالم.
بعد فوزها بوسام الاستحقاق

- وسام Officier des art etblettres:

تسلمت النجمة هند صبري من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون، وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للكورونا.

وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة للذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع.

وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وايشوريا راي والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي، والأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحفي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.

موضوعات متعلقة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير