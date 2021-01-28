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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على رضيعة داخل كيس أسود فى نجع حمادى

الخميس 28/يناير/2021 - 02:33 م
العثور على رضيعة
العثور على رضيعة
قنا: إسلام البكري
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عثر عدد من الأهالي منذ قليل، على رضيعة داخل كيس أسود بجوار كوبري نجع حمادي العلوي بمحافظة قنا، وتم إبلاغ أجهزة الأمن بمحافظة قنا على الفور.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثور على رضيعة مجهولة الهوية، داخل كيس أسود، على قيد الحياة، بجوار كوبري نجع حمادي العلوي بمدخل المدينة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.

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