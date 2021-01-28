رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «القومى للحوكمة» و«حلم» لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:39 م
القومي للحوكمة
القومي للحوكمة
أميرة ممدوح
طباعة
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مشتركًا مع مؤسسة "حلم" في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن برتوكول التعاون بين المعهد ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كل المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وما تتمتع به شركة حلم من مكانة تدريبية واستشارية متميزة في بناء وتطوير القدرات البشرية.

ولفتت السعيد، إلى أن الهدف الأساسي من البروتوكول هو دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مجالات الحياة، حيث اتفق الطرفان علي بحث سبل تعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان توظيف وتطوير الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في مجموعة واسعة من الوظائف والمهن مع تمكين بيئة مكان العمل من تلبية احتياجاتهم، مضيفة أن أوجه التعاون تتضمن أيضًا الدعم المشترك في تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية وتقديم خدمات استشارية وخصوصًا المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تساهم في دعم وتفعيل التنمية المجتمعية الشاملة وتنشئة كوادر جديدة مدربة بهدف دعم عملية التطوير الإداري في مصر.

وفيما يتعلق بأنشطة التعاون بين الطرفين، أوضحت الدكتورة شريف شريف، مير المعهد، إنها تتمثل في تبادل زيارات الوفود بين الطرفين بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الاخر في مجالات البحث والصياغة في سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التى يتم الاتفاق عليها لاحقًا، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كلا الطرفين لتسهيل وخدمة عملية البحث والصياغة.

وأشارت شريف، إلى أهم نقاط التعاون والتي من المقرر الشروع فى تنفيذها فور توقيع البروتوكول والمتمثلة في تطوير بعض برامج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد لتتناسب مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو تنفيذ دورات تدريبية خاصة بهم، وأيضًا التعاون في برنامج القيادات النسائية الذي ينفذه المعهد، إلى جانب التعاون فى مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، فضلاً عن تطوير الجهات الحكومية التى تقدم الخدمة للجمهور لتناسب الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وإدخال آليات جديدة تساعد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير