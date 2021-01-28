تعاون بين «القومى للحوكمة» و«حلم» لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مشتركًا مع مؤسسة "حلم" في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن برتوكول التعاون بين المعهد ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كل المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وما تتمتع به شركة حلم من مكانة تدريبية واستشارية متميزة في بناء وتطوير القدرات البشرية.ولفتت السعيد، إلى أن الهدف الأساسي من البروتوكول هو دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مجالات الحياة، حيث اتفق الطرفان علي بحث سبل تعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان توظيف وتطوير الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في مجموعة واسعة من الوظائف والمهن مع تمكين بيئة مكان العمل من تلبية احتياجاتهم، مضيفة أن أوجه التعاون تتضمن أيضًا الدعم المشترك في تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية وتقديم خدمات استشارية وخصوصًا المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تساهم في دعم وتفعيل التنمية المجتمعية الشاملة وتنشئة كوادر جديدة مدربة بهدف دعم عملية التطوير الإداري في مصر.وفيما يتعلق بأنشطة التعاون بين الطرفين، أوضحت الدكتورة شريف شريف، مير المعهد، إنها تتمثل في تبادل زيارات الوفود بين الطرفين بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الاخر في مجالات البحث والصياغة في سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التى يتم الاتفاق عليها لاحقًا، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كلا الطرفين لتسهيل وخدمة عملية البحث والصياغة.وأشارت شريف، إلى أهم نقاط التعاون والتي من المقرر الشروع فى تنفيذها فور توقيع البروتوكول والمتمثلة في تطوير بعض برامج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد لتتناسب مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو تنفيذ دورات تدريبية خاصة بهم، وأيضًا التعاون في برنامج القيادات النسائية الذي ينفذه المعهد، إلى جانب التعاون فى مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، فضلاً عن تطوير الجهات الحكومية التى تقدم الخدمة للجمهور لتناسب الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وإدخال آليات جديدة تساعد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات.