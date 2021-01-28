بـ619 مليون جنيه.. إنشاء 6 موزعات كهرباء بمراكز الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة، والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد - ديرب نجم – كفر صقر) بتكلفة 619 مليون جنيه.كما تابع محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء موزع كهرباء منشأة صهبرة ذات الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية منشأة صهبرة والقري المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.من جانبه، أوضح رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء منشأه صهبرة ذات الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 90 %، والإنشاءات المدنية 100%، والمهمات الكهروميكانيكية 95%، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة