رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:17 م
أمطار
أمطار
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية مع رياح نشطة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، ووجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (50% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظتي (المنوفية -الشرقية) على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم - مطروح - إسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - البحيرة - كفرالشيخ - الدقلية - الغربية) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر؛ يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من 5. 2 إلى 3 أمتار ونصف، وأن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5. 2 و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
الإسكندرية 17 11
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 11
مطروح 17 11
السلوم 16 10
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 17 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 17 09
السويس 17 09
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 17 10
نخل 16 03
نويبع 19 15
طابا 19 12
كاترين 14 04
الطور 16 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 17 08
بني سويف 17 07
المنيا 18 06
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 19 07
الأقصر 20 08
أسوان 20 08
إدفو 20 08
أبوسمبل 20 09
الوادي الجديد 19 03
شلاتين 22 16
أبورماد 22 16
حلايب 21 17
رأس حدربة 21 17.

موضوعات متعلقة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير