غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية مع رياح نشطة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة.ويتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، ووجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (50% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظتي (المنوفية -الشرقية) على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم - مطروح - إسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - البحيرة - كفرالشيخ - الدقلية - الغربية) على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر؛ يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من 5. 2 إلى 3 أمتار ونصف، وأن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5. 2 و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 17 10الإسكندرية 17 11وادي النطرون 17 10طنطا 17 10شبين الكوم 17 10دمنهور 16 10بلطيم 16 11مطروح 17 11السلوم 16 10سيوة 17 05بورسعيد 18 11دمياط 17 11الزقازيق 17 10المنصورة 17 09الإسماعيلية 17 09السويس 17 09العريش 18 10رفح 17 09رأس سدر 17 10نخل 16 03نويبع 19 15طابا 19 12كاترين 14 04الطور 16 11شرم الشيخ 21 14الغردقة 21 12مرسى علم 21 13الفيوم 17 08بني سويف 17 07المنيا 18 06أسيوط 18 06سوهاج 19 07قنا 19 07الأقصر 20 08أسوان 20 08إدفو 20 08أبوسمبل 20 09الوادي الجديد 19 03شلاتين 22 16أبورماد 22 16حلايب 21 17رأس حدربة 21 17.