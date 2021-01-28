بلومبرج: مصر قد تصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين غاز مسال فى العالم

تستعد مصر للعودة مرة أخرى لسوق الغاز المسال العالمي، كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم، وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.وقال وزير البترول طارق الملا، في حوار مع "جلف انتليجنس" نقلته وكالة نوفا الإيطالية، إنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة بنهاية فبراير المقبل بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضي.وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.وحسب الملا، سوف ينتج مصنع دمياط للإسالة نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال في السنة، دافعا قدرة مصر الإجمالية لـ 12.5 مليون طن.