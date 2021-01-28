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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1449 إصابة جديدة بكورونا.. وتطعيم 195.8 ألف في النمسا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:14 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1449 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عدد من تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لـ(كورونا) بلغ 195 ألفا و886 شخصا.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 410 آلاف و230 حالة، تعافى منهم 384 ألفا و926 حالة، بينما توفي 7515 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1886 حالة؛ منهم 320 حالة في العناية المركزة.

وذكر أن إجمالي الإصابات النشطة يبلغ 14 ألفا و699 حالة، بينما بلغ عدد الفحوصات الطبية اليومية من الفيروس أمس 21 ألفا و107 فحوص.

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