استبدال الأسلاك المتهالكة وعوازل.. طفرة في أعمدة الإنارة بالشرقية

تاعبت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، صيانة أعمدة الإنارة با ستعدال المائلة بطريق "الزقازيق-بيشة قايد"، كما تم الانتهاء من نقلها من جانب الطريق إلى الجزيرة الوسطى لإزدواج الإنارة بطريق "الزقازيق-أبوحماد" حرصًا على سلامة المواطنين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرى الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، حيث تم استعدال الأعمدة المائلة بمدخل قرى أبوعيد ومنشأة صهبرة والعصايد واكراش ومناحريت، وتركيب الكشافات فائقة الإنارة بطول الطرق الرئيسية والداخلية للقرى التابعة للوحدة، فضلًا عن دهان أعمده الإنارة بطريق قرية صافور وبقرية منشأة قاسم لإضفاء مظهر جمالي للطرق الرئيسية للقرى.وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بعمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع (مدخل المدينة، الإنتاج حتى لوحة أبوسلام، صيانة في شارع عمرالمختار، محيط موقف الحسنية، محيط مدارس الصنايع بنين وبنات وملحقة المعلمين، الجمهوريه 1، محيط ترب أبوغنية، كفر جبارة، محيط ترب كفر جبارة وكفر العدوى)، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.وقامت رئاسة مدينة القنايات بعمل صيانة واستبدال كشفات الإنارة التالفة بطريق عزبة سعدون وعزبة الصالحى.كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإنارة الطريق بداية من مدخل مركز كفر صقر بتركيب الكشافات الليد على الأعمده بجانبي الطريق العام بداية من كوبري الشوربجي حتى مخرج المدينة أمام مدرسة أولاد صقر الثانوية التجارية اتجاه مركز ومدينة صان الحجر، وأيضًا على جانبي الطريق العام من أول حدود العساكرة حتى دوران الميزانية، وتم تركيب كشافات إنارة على الأعمده على جانبي طريق السكة الحديد حتى مركز شباب أولاد صقر مرورا بوسط البلد والبنك الأهلي ورئاسة المركز والمرور وبمبنى المحكمة والتأمينات والإدارة الزراعية والمساكن الشعبية، ليشمل تركيب الكشافات بجميع الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.