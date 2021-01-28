4 ركائز أساسية لبوابة مصر لاستكشاف وإنتاج البترول (إنفوجراف)

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، انفوجرافا خاصًا بشأن ركائز بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتحول الرقمي بهدف سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مصر في مجالات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.ويمثل المشروع نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية.ومن أهم ركائز وأهداف بوابة مصر للاستكشاف:- منصة رقمية متكاملة لكل بيانات أنشطة الاستكشاف والإنتاج.- التخزين والحفاظ على بيانات الاستكشاف والإنتاج المسجلة وإتاحتها للشركات من خلال الوصول السهل والآمن.- خلق قيمة مضافة من البيانات من خلال الدراسات الجيولوجية الإقليمية.- الترويج للفرص الاستثمارية متمثلة فى المزايدات العالمية لمناطق البكر والمتقادمة.