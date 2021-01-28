54939 إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 54 ألفًا و939 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى ألفين و399 حالة، كما أنه تم تسجيل 34 حالة تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس الوبائي إلى 47 ألفًا و583 حالة.يًذكر أن إجمالي أعداد الإصابات بـ(كورونا) حول العالم بلغ 100 مليون و957 ألفا و112 حالة، فضلا عن أكثر من مليونين و177 ألفا و45 حالة وفاة، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.