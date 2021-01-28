304 إصابات جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 2262 فحصًا وشفاء 270 مصابًا، ووفاة 13 مصابًا.وأوضح بيان بثته الإذاعة الرسمية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بلغ 25 ألفا و711 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 ألفا و395 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 614 حالة.