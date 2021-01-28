رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

304 إصابات جديدة بكورونا في السنغال

الخميس 28/يناير/2021 - 02:32 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 2262 فحصًا وشفاء 270 مصابًا، ووفاة 13 مصابًا.

وأوضح بيان بثته الإذاعة الرسمية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بلغ 25 ألفا و711 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 ألفا و395 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 614 حالة.

موضوعات متعلقة

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير