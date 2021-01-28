محافظ الإسكندرية يكلف بالمتابعة المستمرة لتجنب أى مشكلات خلال النوة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس 28 يناير والجمعة 29 يناير، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا ومتوسطة وخفيفة مصاحبة لانخفاض فى درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.وكلف جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحى بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبًا لحدوث أى مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.