في أول اتصال له.. بايدن يؤكد التزام أمريكا بالدفاع عن اليابان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اتصال هاتفي له منذ توليه منصبه مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، التزام بلاده بالدفاع عن اليابان.وناقش الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو 30 دقيقة - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحثا على ضرورة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.وأعرب سوجا - في تصريحات صحفية في أعقاب الاتصال الهاتفي - عن رغبته في تعميق علاقته الشخصية مع بايدن والعمل على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي، مضيفا أنه يأمل في زيارة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.من جانبه أكد الرئيس الأمريكي التزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن اليابان بموجب المادة 5 من معاهدتهما الأمنية، وأكد أيضا التزامه بتوفير ردع موسع لليابان.وذكر أن الدعم الأمريكي يشمل جزر سينكاكو أيضا بموجب المعاهدة الأمنية بين البلدين، وهي جزر تطالب بها كل من اليابان والصين.كما اتفق سوجا وبايدن على العمل مع أستراليا والهند في ما يسمى رباعي الديمقراطيات التي تكثف التعاون الدفاعي وسط مخاوف بشأن تزايد نفوذ الصين عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في معالجة القضايا العالمية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء العالم، وأحدث تغييرات في اقتصادات البلدين، فضلا عن تغير المناخ.ورحب سوجا بقرارات بايدن بشأن العودة إلى اتفاقية باريس لعام 2015 وعدم الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، اتفق الجانبان على ضرورة نزع السلاح النووي بشكل كامل تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.