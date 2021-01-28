محاكمة عاطلين كونا عصابة لسرقة «الموبايلات» بالساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية، للمحاكمة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم الساحل مفادها قيام "م. أ. أ" 25 سنة، عاطل، و"إ. ر.ع" 24 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات حوزتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.