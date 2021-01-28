قطع الكهرباء 4 ساعات في مطروح لصيانة «لوحة المحكمة»

شهدت عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، انقطاعا في التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا بسبب إصلاحات في لوحة توزيع المحكمة جهد 11 كيلو فولت.وأعلنت شركة كهرباء البحيرة فرع مطروح، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق من الساعة التاسعة صباحا حتى 1 ظهرا لمدة 4 ساعات متتالية بسبب عمل صيانة بلوحة توزيع المحكمة جهد 11 كيلو فولت.وأضافت الشركة، أن الأماكن التي تأثرت من الفصل الكهربائي "منطقة عمرو بن العاص، زاهر جلال، خلف اللوكس، شارع التهريب، السنترال، المستشفى العسكري، الطبيه، منطقة عمر أفندي، وخلف السينما الصيفي".