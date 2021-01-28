أوقاف فلسطين تعلّق صلاة الجمعة في الساحات والمساجد

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تعليق إقامة خطبة وصلاة يوم غد الجمعة في الساحات العامة والمساجد.وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أنه تقرر تعليق خطبة وصلاة الجمعة بسبب الأحوال الجوية السائدة، واستمرار انتشار فيروس "كورونا".