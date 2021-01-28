بعد مشاركته في أول فيلم مصري.. لقطات من حياة النجم مينا مسعود

تصدر النجم العالمي مينا مسعود محركات البحث جوجل بعد مشاركته بفيلم" فى عز الظهر"، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، أن مصر دولة عظيمة، فهى بلد الأهرامات، وسيكون العمل بمشاركة الفنانة هنا الزاهد لافتًا إلى أنه أول فيلم مصري له."مسعود" ممثل ومغني كندي من أصل مصري، لعب دور البطولة لفيلم «علاء الدين» الذي صدر عام 2019، وفي يوليو 2017، استقرت شركة «ديزني» عليه لتقديم دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور طارق القصار بالمسلسل التلفزيوني جاك رايان، كما كان له دورا في مسلسل «نيكيتا» بموسمه الأول، وشارك بالأداء الصوتي في لعبة «واتش دوغز 2».ونرصد مجموعة من الصور لمينا مسعود من صفحته الخاصة عبر "أستجرام".