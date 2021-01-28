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محمد العسيري

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

الخميس 28/يناير/2021 - 02:09 م
الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض
آلاء حسن
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احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد الفنان عبدالله سيف الحسيني غيث الشهير بعبدالله غيث، وهو واحد من عمالقة المسرح والتمثيل، أثرى المسرح العربي والسينما المصرية والدراما التليفزيونية بالعديد من الأدوار التي ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا عنه: ولد في مثل هذا اليوم 28 يناير عام 1930 بكفر شلشلمون، مركز منيا القمح محافظة الشرقية، أتم مراحله الدراسية في الشرقية، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في قسم التمثيل عام 1955، وذلك بإشراف أخيه الأكبر الفنان حمدي غيث، الذي عمل أستاذًا بالمعهد بعد رجوعه من بعثته بباريس.

انضم عبدالله لفرقة المسرح القومي وهو ما زال يدرس، وأبدع وتألق وقدم مئات المسرحيات منها: "وراء الأفق"، "دنشواي الحمراء"، "كفاح شعب"، "مأساة جميلة"، " تحت الرماد"، "الدخان"، "الكراسي"، "ملك القطن"، "آه يا غجر"، "الوزير العاشق"، "الزير سالم"، وغيرها.

وبدأ مشواره السينمائي في عام 1962 بفيلم "لا وقت للحب"، ثم شارك عام 1963 في "رابعة العدوية"، وفي 1964 بفيلمي "ثمن الحرية"، و"أدهم الشرقاوي"، وتوالت أعماله السينمائية وتعددت وأمتعت الجماهير وكان آخرها فيلم "ديك البرابر" 1992.

تألق عبدالله غيث في تجسيد الأدوار الدينية التي منها وأبرزها على الإطلاق دور حمزة بن عبدالمطلب (عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)، في فيلم "الرسالة" عام 1976، كما شارك في فيلم "الشيماء" الذي قدم من خلاله دور خالد بن الوليد.

اشتهر الفنان عبدالله غيث بالعديد من المسلسلات الناجحة التي قدمها، ومن أهم المسلسلات التي شارك ببطولتها: خيال المآتة، هارب من الأيام، الثعلب، المال والبنون، السيرة الهلالية، الكبرياء تليق بالفرسان، الوجه الآخر، الوعد الحق، الكتابة على لحم يحترق، ليلة سقوط غرناطة، وتوالت الأحداث عاصفة، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "ذئاب الجبل" الذي توفي أثناء تصويره.

حصل خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير المحلية والدولية، منها جائزة عن دوره في فيلم "ثمن الحرية "، وجائزة عن دوره في مسرحية "الوزير العاشق"، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من التليفزيون عامي 1963، و1978، وتم تكريم اسمه في إطار فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1993.

ورحل في يوم 13 مارس عام 1993 عن عمر يناهز 63 عامًا، تاركًا كوكبة من الأعمال تنوعت ما بين السينما والمسرح وكذلك التليفزيون، ولاقت جميعها الترحيب والإعجاب من الجماهير على مر العصور.

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