بعد وصول المساعدات المصرية لبيروت.. لبنانيون: مصر أم الدنيا

ثمن عدد من النشطاء في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قافلة المساعدات الطبية التي وصلت،اليوم الخميس، لمطار رفيق الحريري مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، وذلك في إطار حرص مصر والجامعة العربية على دعم لبنان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.وكانت جريدة النهار اللبنانية، قد نشرت في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وصول المساعدات الإنسانية فانهالت التعليقات على الخبر التي تثني وتشكر الدور المصري.وقال ناشط يدعى كمال صيدون": "فعلا مصر أم الدنيا لطالما أحب الشعب المصري لبنان، وقدم له كل الخير مع الشكر والتقدير للرئيس السيسي على المحبة الخاصة والاهتمام بلبنان".فيما قال الناشط فادي أشقر "ألف شكر للدول الصديقة وخاصة دولة مصر"، وقال ناشط آخر يحمل اسم "فريد فريد"، أن "مالنا إلا الدول العربية الشقيقة والخليجية الله يحمي مصر دولة وشعب ورئيس".وشكر ناشط اخر يحمل اسم "بدوي منصور" مصر وطالب من السفارة المصرية توزيع المساعدات بإشراف منها ومساعدة الجيش إذا أردتم لمبادركتم أن تتم"، وقالت الناشطة "Saide Manih": "ألف شكر للدولة المصرية ولرئيسها وشعبها.. ولكم منا كل تقدير واحترام...الله يحميكم".