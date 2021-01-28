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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله
الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 م
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كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أخر كواليس رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى جالطة سراي، قبل أيام على غلق الميركاتو الشتوي.
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الكلمات المفتاحية
مصطفى محمد
جالطة سراى
باسم مرسى
الزمالك
اختراف مصطفى محمد
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