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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
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كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أخر كواليس رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى جالطة سراي، قبل أيام على غلق الميركاتو الشتوي.

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