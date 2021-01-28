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فن

حميد الشاعري: انتظروا أغنية «زحمة الأيام» مع هشام ومصطفى وإيهاب

الخميس 28/يناير/2021 - 01:52 م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
أمير محمد خالد
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كشف المطرب حميد الشاعري عددا من المفاجآت حول ألبومه الجديد، مؤكدا أن عيد الحب هو موعد طرح ديو مع المطربة جوري باسم "أكتر من الحلوين بزيادة"، كما أنه انتهى من تسجيل ديو مع هشام عباس وايهاب توفيق ومصطفى قمر باسم "زحمة الأيام" سيطرح قريبا، وذلك خلال تواجده في برنامج "قول يا كبير" مع صبري زكي على راديو إنيرجي 92.1.

وأكد الفنان أنه سعيد بألبومه الجديد وأن الفترة المقبلة ستشهد نزول عدد من "الديوهات" خلال الأيام القادمة.

وأجرى كل من إيهاب توفيق، وهشام عباس، ومنى عبد الغني مداخلات تليفونية ليهنئوا حميد بألبومه الجديد، كما تحدث حميد عن أبنائه خاصة نديم وموهبته الكبيرة، مؤكدا أنه لا يسير على خطاه في التلحين، وأن له شخصية قوية ومختلفة عنه،وأنه معجب كثيرا بطريقته وبالأغنية التي وزعها لعمرو دياب "ملاك الحسن"، كما كشف أنه لحن عدد من الأغاني لابنته نبيلة التي تملك صوتا جميلا جدا لكنها لا تفضل احتراف الغناء.

وعبر الشاعري خلال اللقاء عن مكانة الفنان الراحل محمود ياسين في قلبه وكيف أقنعه بالوقوف أمام الكاميرا للتمثيل في فيلم "قشر البندق" بعد واقعة وقفه عن العمل من قبل النقابة بسبب 16 جنيها، وكشف أنه اقترح على محمود ياسين أن يكون أول ظهور له في السينما بأغنية "الكحة" الشهيرة، قائلا "كنت عايز أثبت أن الفن مش ممكن يتوقف حتى لو مش هقول كلام"، كما أكد أنه في تلك الفترة قام بتلحين وتوزيع عدد من الأغاني دون وضع اسمه عليها مثل أغنية "صبري عليك طال" لرجاء بلميح، و"مكتوب" لعلاء عبد الخالق.

أما حول أكثر ما قد يستفزه في الوسط الفني، قال الشاعري "يستفزني عدم اهتمام أو مبالاة مطرب بأغنية قوية"، وكشف أنه تعرض لذلك مع أصالة التي يحبها كثيرا، من خلال أغنية "عايز الحق" مؤكدا أنه أحزنه كثيرا عدم الاهتمام وتقديم تلك الأغنية بالشكل المناسب.

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