نسبة من قيمة الأراضي بالحيز العمراني ضمن تعديلات قانون البناء الموحد

تضمنت التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة على قانون البناء الموحد، ووافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحديد نسبة من قيمة الأرض التي سيتم دخولها الحيز العمراني مقابل تحسين الخدمات والمرافق.كما حددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي.وفيما يتعلق بالعقوبات عملت التعديلات على وضع عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.