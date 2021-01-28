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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طارق الفقي يلتقي لجنة الأحزاب السياسية في سوهاج

الخميس 28/يناير/2021 - 01:49 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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اجتمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع أعضاء لجنة الأحزاب السياسية بسوهاج، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، وذلك في إطار التواصل والنقاش مع كافة فئات المجتمع السوهاجي.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن وقرى المحافظة، خاصة في مجالات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة، والتعليم، والسياحة، والقطاع الصناعي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير 181 قرية بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وأوضح محافظ سوهاج أهمية المبادرة الرئاسية، وأن ما يحدث في سوهاج الآن من مشروعات لم يكن ليحدث على مدار 40 عاما.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج، وأن هذا المشروع القومي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح أهالي وأبناء المحافظة.

وعرض الشباب خلال الاجتماع بعض الشكاوى التي تم رصدها في الشارع السوهاجي، وعدد من المقترحات لحلها، وأكد محافظ سوهاج على دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، لافتًا إلى أهمية دور الشباب في المشاركة المجتمعية ورصد المشكلات والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالشباب وتعتبرهم شريك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية لها دور هام في رصد ما يحتاج إليه المجتمع.

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