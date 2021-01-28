أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتزويدها بلقاحات ضد كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيل بودنار أن وزارته تتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو تلقيها كمساعدات إنسانية.وذكر بودنار - في تصريحات لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات إلى سفرائها في جميع العواصم الأوروبية لمناقشة خيارات الدعم باللقاحات الفائضة، إما على أساس مدفوع أو كجزء من المساعدات الإنسانية، لكي تتمكن السلطات الأوكرانية من البدء في تطعيم العاملين الصحيين والأشخاص المعرضين للخطر.وأضاف الدبلوماسي الأوكراني "لقد تلقينا بالفعل بعض الإشارات الإيجابية من دول في الاتحاد الأوروبي، والتي عبرت عن استعدادها للمساعدة، إما بتحويل أو بيع الفائض لنا".وأوضح بودنار أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثار موضوع اللقاحات في محادثة هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما بحثت وزارتا خارجية أوكرانيا وألمانيا سبل مكافحة الوباء خلال المشاورات السياسية بينهما في برلين يوم الاثنين الماضي.وأضاف أن وزارة الصحة تلعب دورا رئيسا في هذا الشأن وأن وزارة الخارجية تقدم المساعدة من خلال الاتصالات.كما أكد المسؤول الأوكراني أن وزارة الخارجية تعمل بنشاط كبير لضمان توفير اللقاح في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لبدء التطعيم.